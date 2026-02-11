Сподели close
Граждани протестират пред Министерството на вътрешните работи с искане оставките на вътрешния министър Даниел Митов, главния секретар на МВР Мирослав Рашков, и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, Деньо Денев, изпълняващ функциите директор на ДАНС и директорите на Главна дирекция "Национална полиция“ (ГДНП) и Главна дирекция "Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП).

Протестът започна с минута мълчание в памет на жертвите в Петрохан и на връх Околчица.

В района има засилено полицейско присъствие.