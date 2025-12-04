Сподели close
Граждани се събраха пред дома на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в Банкя с едно единствено послание - "тръгнете си с мир". 

Протестиращите оставиха и "подарък" - картина пред дома на Борисов, която по техни думи изобразява "партия Мафия“. Оставиха до нея и една червена роза и бял плик. 

"Не може да се живее така по този начин", каза един от участниците в протеста. 

"Фокус" припомня, че днес протести на партия "Възраждане" срещу правителството се провеждат в няколко града в страната.