Бойко Борисов в Банкя с едно единствено послание - "тръгнете си с мир".
Протестиращите оставиха и "подарък" - картина пред дома на Борисов, която по техни думи изобразява "партия Мафия“. Оставиха до нея и една червена роза и бял плик.
"Не може да се живее така по този начин", каза един от участниците в протеста.
"Фокус" припомня, че днес протести на партия "Възраждане" срещу правителството се провеждат в няколко града в страната.
Протест пред дома на Бойко Борисов в Банкя
© Булфото
Още по темата
/
Крум Зарков: Ако кабинетът иска да оцелее, трябва да се разграничи от този, който "пълни протеста"
04.12
Още от категорията
/
Българинът все по-често търси високопротеинови храни: Фирми отчитат ръст на продажбите на плодови кисели млека с 399%
04.12
Почина Искра Димитрова
03.12
Младите лица на протеста: Битката тепърва започва, ако има предсрочни избори, ние ще им го направим изключително трудно
03.12
Иван Сотиров: Всички имаме отговорност да не допуснем поколението Z да бъде употребено от политиците Z
02.12
ЕС отчита 182 000 смъртни случая от замърсяване на въздуха, България постига значително подобрение
02.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Тахов за "Магазин за хората": Целта ни е от 15 декември тези обек...
22:58 / 04.12.2025
Йотова: Българските банки са готови за еврото
21:34 / 04.12.2025
Съюзът на артистите иска оставките на Мариан Бачев и Тошко Йордан...
20:32 / 04.12.2025
Доц. Петър Чолаков: Не съветвам нито един политически лидер да пр...
20:18 / 04.12.2025
Благоевградчани останаха смаяни от "архитектурния гений" на свой ...
19:47 / 04.12.2025
Тук съм, защото ми писна: С каква цел протестират младите?
19:46 / 04.12.2025
Актуални теми
Голям Ботев
на 04.12.2025 г.
И тук два автобуса проституиращи…..протестиращи исках да кажа.
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.