Резултатите клонят към единодушие – 74,8% одобряват, 22,1% не одобряват, и минимален дял са тези, които не могат да определят. Това са резултатите от проведен от Агенция "Мяра“ сондаж относно общественото мнение за предложението за забрана на употребата на социални мрежи от лица под 15-годишна възраст.

"Сондажът е източник на хипотези. Сондажите показват обществените инстинкти, не моментното мнение“, уточни Първан Симеонов, който обяви резултатите по време на националната кръгла маса на тема: "Необходими ли са ограничения за достъпа на деца до социалните мрежи?“, организирана от МОН.

Зададеният въпрос е: Одобрявате или не одобрявате да се забрани на лица под 15-годишна възраст да влизат в социални мрежи?

74,8% одобряват, 22,1% не одобряват.

"Тези данни ни показват, че идеята има попътен вятър. Те се вписват в по-широк контекст в други наши сондирания – не много либерален контекст, на моменти дори рестриктивен, дори леко репресивен. Има ирационален скептицизъм винаги в такива данни. Родителите са малко по-нюансирани в мненията си“, казва Първан Симеонов.

"Аз традиционно съм много внимателен към идеята за всякакви забрани, особено когато става дума за посоката, в която Земята се върти – трудно е да завъртим Земята обратно. И в същото време разбирам колко голямо предизвикателство е да осигурим едновременно свобода и сигурност, затова приветствам тази идея – видимо и обществото би я приветствало“, добавя той.

Кръглата маса съвместна между МОН, Комисията по образованието и науката, Комисията по демографската политика, децата и семейството, Комисията по здравеопазването и Комисията по труда и социалната политика на Народното събрание и продължава и към този момент. 

"Фокус" припомня, че просветният министър Красимир Вълчев представи идеята да се забрани деца под 15 г. да ползват социалните мрежи. Това се случи по време на брифинг в Силистра. Още тогава той заяви, че ще инициара дебат по темата.

По думите му въпросът е особено важен, тъй като има достатъчно доказателства за вредното влияние, което социалните мрежи оказват върху децата.