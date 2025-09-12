ЗАРЕЖДАНЕ...
|Проучване: Ако изборите бяха днес, две партии отпадат от парламента
Проучването е финансирано и реализирано съвместно за bTV, като е проведено сред 1007 лица над 18 години в периода 18-28 август.
Според представените данни като първа политическа сила се запазва ГЕРБ-СДС с подкрепата на 22,8% от заявилите, че ще гласуват. На второ място все още стои коалицията ПП-ДБ с подкрепа от 13,3%, а веднага след тях е "ДПС - Ново начало" на Делян Пеевски с 12,6%.
Четвърти са "Възраждане" с подкрепа от 9,7% сред заявилите, че ще гласуват, а пети са БСП - с 5%.
Малко над чертата се запазват МЕЧ на Радостин Василев (4,2%) и "Величие" на Ивелин Михайлов (4,1%).
"Има такъв народ" и "Алианс за права и свободи", която в четвъртък обяви, че ще стане партия, остават под чертата. За партията на Слави Трифонов биха гласували около 3%, докато за АПС - 0,5%.
16,8% не са решили за кого биха гласували, а 5,5% заявяват, че ще гласуват за друга партия.
Проучването не отчита нова потенциална партия на президента Румен Радев. Според социолога от агенцията Добромир Живков подкрепа за него потенциално ще дойде от хората, които не гласуват.
От "Маркет линкс" отчитат спад в доверието към правителството. Пред bTV Живков коментира, че част от този спад идва от традиционното деполитизиране покрай летния сезон. От друга страна обаче влияе това, че правителството не изглежда да управлява самостоятелно държавата.
"Изглежда, че то стои отпред, а зад премиера и зад кабинета има други фактори, които взимат решения. Г-н Борисов се изявява не просто като лидер на най-голямата политическа сила, а като човекът, който управлява държавата. Също така виждаме как се концентрира допълнително и все повече власт в ръцете на г-н Пеевски чрез институции и лица, близки до неговия кръг. В този смисъл общото усещане е, че държавата се управлява по непрозрачен начин", коментира социологът.
Традиционно парламентът е с най-ниско доверие сред българските институции - 66%. Едва 11% е доверието на обществото към Народното събрание. Съдебната система и в частност прокуратурата е другата институция с най-ниско доверие сред българите.
Симпатизантите на ПП-ДБ, "Възраждане", МЕЧ, "Величие" са сред тези, които имат най-силно неодобрение за работата и на парламента, и на съдебната система.
По думите на Живков мобилизацията сред обществото за нови предсрочни избори намалява. Към момента 41% от българите са "за" нови предсрочни избори, 23% казват "по-скоро да", 13% не знаят, 6% отговарят "по-скоро не", а 17% са категорично несъгласни.
Оценката за политическия сезон, измерена от "Маркет линкс" е "Среден 3", но Живков посочи, че най-голям дял от оценките - 40% е "Слаб 2".
