Индексът за качеството на хотелския продукт HotScore™ нараства за трета поредна година, съобщават от HotScore Analytics – изследователското подразделение на Хотелския форум, което следи и измерва онлайн репутацията на хотелите в България.За да изчисли индекса HotScore™ за 2025 г., екип от математици и програмисти събра и анализира над 500 хил. оценки в международните платформи и сайтове за ревюта на малко над 1200 български хотела – всички, които отговарят на условията да имат категоризация от три, четири или пет звезди и да са с 20 и повече стаи (за да бъдат изключени къщите за гости и ваканционните апартаменти).Проучването показва, че ако през миналата година стоте най-високо оценени хотели в България са имали среден HotScore™ от 81.55 пункта, то през тази година той нараства до 81.99 – малък, но показателен ръст, който демонстрира усилията на собственици и мениджъри да повишават качеството на услугата, особено на фона на засилващата се конкуренция и трудностите с привличането на работна ръка в бранша.Стоте хотела, постигнали най-висок HotScore™ през годината, традиционно ще бъдат включени в рейтинга TOP 100 Best Hotels in Bulgaria 2025, а голяма част от тях и отличени по време на специална гала-церемония, която ще се проведе на 22 януари 2026 г. в Иновационен център "Джон Атанасов“ на София Тех Парк.Общият капацитет на всички хотели, включени в проучването, е малко над 105 хил. стаи или средно по около 86 стаи на хотел. Малко под половината от всички хотели са морски, 30% са градски, с по 10% са представени спа и планинските хотели и около 5% са т.нар. "други ваканционни“, в които влизат хотелите в близост до природни и исторически забележителнности.Сред 100-те хотела с най-висок индекс HotScore™ в страната, 37 са морски, 30 градски, 18 спа, 7 планински и 8 са "други ваканционни“. Отново сред първите сто, с най-много представители е София – 12 хотела, следва Пловдив с 11, Златни пясъци (8), Слънчев бряг (7), Банско (6), Велинград (4), Свети Влас, Кранево, Обзор, Казанлък, Несебър и Св. Св. Константин и Елена с по 3 хотела и т.н.Сравнени според категорията си, при 5-звездните хотели в страната се наблюдава нарастване на средния HotScore™ през последната година – от 69.14 на 71.34 пункта. При 4-звездните хотели има лек спад – от 71.85 на 69.43, но за сметка на това пък забележителен ръст постигат 3-звездните хотели – от 63.55 на 67.17 пункта.По света, като най-обективен критерий за качеството на хотелския продукт, се приемат оценките, които гостите на хотелите оставят в платформите за резервации и отзиви, като Booking.com, Google, Tripadvisor и др. Именно на базата на тези оценки, с помощта на специални алгоритми и изкуствен интелект, специалистите от HotScore Analytics изчисляват индекса за потребителска удовлетвореност на всеки хотел в страната – HotScore™ (Hotel Score).Освен самите потребителски оценки, алгоритъмите отчитат също:· Категорията на хотела – туристите имат различни очаквания за престоя си в един 3-звезден и един 5-звезден хотели;· Брой коментари – за хотел с 1500 оценки е по-трудно да постигне и поддържа висок HotScore™, в сравнение с такъв с 200 оценки;· Няколко други параметъра, които гарантират максимална точност.С цел прозрачност и обективност, изчисляването на индекса HotScore™ на хотелите е напълно безплатно за тях, а включването в рейтинга TOP 100 Best Hotels in Bulgaria не е обвързано нито с жури, нито с гласуване на "публиката“, нито с заплащане под каквато и да било форма.Проектът за изчисляване и текущо следене на онлайн репутацията на хотелите в България беше одобрен и съфинансиран от Европейския съюз по оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност“ – доказателство за значението му като реален измерител на качеството на хотелския продукт в страната.През 2025 г., една от големите международни туристически организации възложи на HotScore Analytics експериментално да направи проучване на онлайн репутацията на хотелите в една от водещите туристически дестинации в света – Париж. Проучването, проведено през юли т.г., обхвана над 1200 хотела, за които бяха анализирани над 800 хил. потребителски оценки, поставени в периода май 2024 – юни 2025 г.Резултатите показаха, че с HotScore™ от 89.87 пункта, най-високо оценен от своите гости във френската столица е емблематичният хотел George V – част от веригата Four Seasons. На второ място е внушителният със своите 957 стаи Pullman Paris Montparnasse (87.194). След тях се нареждат Hotel Du Collectionneur (86.65), Fauchon L'hotel Paris (86.00), Grand Hotel Du Palais Royal (85.70) и др.Рейтингът TOP 100 Best Hotels in Paris 2025 е свободно достъпен на адрес: https://top100besthotels.com/en/hotels/parisВ момента между HotScore Analytics и няколко DMOs (Destination Marketing Organizations – организации, които се занимават с промотирането на различни градове и държави) текат разговори, подобни рейтинги да бъдат направени и за хотелите в други популярни европейски дестинации.Може би за много хора сравнението между София и Париж по каквито и да било показатели в туризма би прозвучало изненадващо – все пак столицата ни се посещава едва от около милион и половина туристи годишно, докато в Париж се стичат над 30 милиона, но предвид идентичните параметри, по които се изчислява онлайн репутацията на хотелите в двата града, екипът на HotScore Analytics реши да провери каква е разликата в оценките.След като през лятото бяха изчислени индексите на всички хотели в Париж, а преди броени дни станаха известни и тези на хотелите в София за 2025 г., данните показват, че средноаритметичният HotScore™ на всички хотели в Париж е 69.87, а този на хотелите в София – 70.00!Преведено на нормален език това означава, че макар и с няколко стотни, хотелите в София имат по-висока онлайн репутация от хотелите в Париж. От HotScore Analytics обясняват този на пръв поглед парадоксален резултат с факта, че най-вероятно туристите във френската столица имат значително по-високи очаквания от хотелите, в които отсядат, отколкото туристите в София – една сравнително слабо позната дестинация за международен туризъм, която обаче очевидно успява да изненада гостите си приятно."HotScore Analytics не оценява хотелите. Това правят техните гости, а чрез индекса HotScore™ ние просто анализираме и извеждаме обобщен резултат от тези оценки, които вече са публично достъпни в големите международни платформи, като Booking, Google, Tripadvisor и др.“ – коментира директорът на HotScore Analytics Ива Георгиева – "Що се отнася до това за кого е полезен индексът, от една страна очевидно това са туристите, много от които вече го следят, когато планират своите пътувания. На второ място, разбира се, са хотелите, които при добър резултат могат да го използват за референция както пред потенциални корпоративни партньори, като туроператори и организатори на специални събития, така и пред потенциалните си гости, до които те достигат през социалните мрежи, уебсайтовете си или онлайн туристическите портали“.Стоте хотела, постигнали най-висок индекс HotScore™ през годината, традиционно се включват в рейтинга TOP 100 Best Hotels in Bulgaria 2025 и ще бъдат отличени по време на специалната гала-церемония, която ще се проведе на 22 януари 2026 г. в Иновационен център "Джон Атанасов“ на София Тех Парк.По време на събитието, своите грамоти за отлично представяне през годината ще получат също собственици и мениджъри на хотелите в различните категории на рейтинга – TOP 10 Best Five-Star City Hotels, TOP 10 Best Four-Star Seaside Hotels, TOP 10 Best Three-Star Spa Hotels и др.