Проверка на МОН показва: Голяма част от студентите у нас не посещават лекции, медицинските университети не правят изключение!
В Софийския университет "Св. Климент Охридски“ проверката е проведена в периода 6–7 октомври 2025 г. Посетени са 39 учебни зали за бакалавърски и магистърски програми. От 28 наблюдавани лекции осем са се провели без нито един студент, а средната посещаемост е достигнала едва 39%. При упражненията ситуацията е сходна – от 11 посетени занятия едно е било без присъстващи, а средната посещаемост е 39,1%. Комисията на МОН препоръчва университетът да повиши контрола върху посещаемостта, както и стриктно да се спазват началните часове и обявените учебни зали.
Подобна картина се наблюдава и в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски“, където проверката е извършена между 28 и 31 октомври 2025 г. Средната посещаемост на лекции е 41%, а на упражнения – също 41%. Установените факти са описани в констативен протокол.
Ниска посещаемост се отчита и в медицинските университети, въпреки че медицината е една от най-желаните и трудни специалности у нас. В МУ – София проверката на 29 и 30 септември 2025 г. показва, че от 19 наблюдавани лекции една е проведена без нито един студент, а средната посещаемост е 42,6%. При упражненията картината е по-добра – от 10 наблюдавани занятия средната посещаемост достига 74%.
Сходни резултати са отчетени и в МУ – Пловдив, където проверката е осъществена между 28 и 31 октомври 2025 г. Средната посещаемост на лекции е 44,3%, а на упражнения – 75,3%.
МОН е проверило и редица други държавни и частни университети в страната. Пълният анализ от инспекциите е публикуван на сайта на ведомството.
