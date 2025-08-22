Новини
Проверка установи 2300 случая на работа без договор от началото на годината
Автор: Емануела Вилизарова 15:49
©
Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов се включи в проверка на Главната инспекция по труда в Слънчев бряг. "В цялата страна от началото на годината сме установили 2300 случая на работа без трудови договори. Само в областта на хотелиерството и ресторантьорството този брой е близо една четвърт от всички случаи – около 500“, заяви Гуцанов.

Той подчерта, че секторът на туризма се оказва изключително рисков и затова контролът в него е особено интензивен. "Само в ресторантьорството и туризма до момента са извършени 4300 проверки – мащаб, какъвто досега не е имало. Откритите нарушения са над 19 000“, посочи министърът.

Министър Гуцанов заяви, че ще се засили контролът от страна на Инспекцията по труда и във фирмите за атракциони, макар че безопасността при тях не е въпрос към Министерството на труда и социалната политика: "Тези съоръжения имат много бързо стареене, защото са подложени на слънце и морска вода, и аз наистина не мога да разбера защо хората, които се занимават с подобна дейност, не си дават сметка за това“.

"Близо една четвърт от икономиката на България е в сивия сектор – около 23 – 24%. А от друга страна, не достигат пари за пенсии, за младите хора, за майките, за втората година майчинство. Как да стигнат средствата, когато част от бизнеса продължава да тарикатства и да ощетява бюджета?“, попита Борислав Гуцанов.

Министърът изрази увереност, че промяната трябва да започне от съзнанието и отговорността на всеки работодател. "Нашето министерство прави всичко възможно за превенция на недекларирания труд, но няма как да постигнем резултат без реална промяна в начина на мислене. Законът е ясен – трудовите договори са задължителни и гарантират правата на хората“, категоричен беше министърът.

При извършената проверка днес беше инспектиран обект на фирма с още три хотела, в които досега са установявани нарушения, включително и хора без трудови договори. При проверката с участието на министър Гуцанов бяха инспектирани над 40 работещи, всички с редовни трудови договори.

Непълнолетните лица, които работят там, имат разрешение от Инспекцията по труда.

"Установени са дребни констатации, но без сериозни нарушения“, заключи министърът. Липсата на съществени нарушения може да се обясни с превантивната роля на контрола, който води до коригиране на поведението на работодателите и подобряване на условията на труд във всички негови обекти, а не само в проверените.



