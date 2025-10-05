Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Проверки по пазарите преди да започнат глобите, ако търговците не спазват Закона за еврото
Автор: ИА Фокус 09:11Коментари (0)191
©
От 8 октомври търговците задължително трябва да имат етикети и да издават касови бележки и в лева, и в евро. Това изискват разпоредби в Закона за еврото, които влизат в сила в средата на следващата седмица.

Дни преди това започват и съвместните проверки по магазини и пазари на Комисията за защита на потребителите (КЗП) и на Националната агенция по приходите (НАП).

До 8 октомври глоби няма да се налагат, а ще се издават предупредителни протоколи.

След това глобата при първо нарушение за физическо лице е 200 лв., а за юридическо – 400 лв. При повторно нарушение санкцията скача двойно.

Проверка на bTV пазара в Димитровград показа, че изискването за етикети и касови бележки в двете валути се спазва. Търговец обясни, че промяната на софтуера на касовия апарат му е струвала 60 лв., станало е бързо – за един ден.



Още по темата: общо новини по темата: 1292
04.10.2025 »
04.10.2025 »
03.10.2025 »
02.10.2025 »
02.10.2025 »
30.09.2025 »
предишна страница [ 1/216 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Сладкото излиза солено тази есен
09:12 / 05.10.2025
Спасители след бедствието в "Елените": Няма нищо по-хубаво от бла...
09:11 / 05.10.2025
РСМ е готова да окаже подкрепа за справяне с последиците от бедст...
09:12 / 05.10.2025
Празник е! Не отказвайте помощ
09:12 / 05.10.2025
Крум Зарков няма да бъде кандидат за президент
22:50 / 04.10.2025
В "Елените": Криминално проявени се разхождат с 4 500 евро, носят...
21:55 / 04.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Първа лига сезон 2025/26
България в еврозоната
Поскъпване на хранителните продукти
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Хороскоп за деня
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: