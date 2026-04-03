КЗК едновременно извършва проучване и сигнализира ГДБОП за евентуална интернет измама с медицинска техника чрез заблуждаваща реклама, предаде ФОКУС. Става дума за рекламирането и предлагането на медицински продукт с наименование "неинвазивен интелигентен глюкомер OMRON“ в различни интернет сайтове.
Повод за извършване на предварително проучване е публикация, в която фирмата, оторизиран вносител на медицинска техника OMRON за България, посочва, че са зачестили сигналите на притеснени потребители относно реклами в интернет и социалните мрежи за посочения продукт, който измерва нивата на кръвна захар без убождане, без тест ленти и без болка. Компанията твърди, че към месец май 2025 г. не съществува сертифициран и надежден медицински глюкомер, който измерва кръвна захар без убождане, както и че OMRON не произвежда и не предлага неинвазивен глюкомер. По думите им фалшивите реклами се разпространяват и в социални мрежи или уебсайтове с непрофесионален вид.
Към момента КЗК е установила, че за рекламирането на посочения медицински продукт са използвани сходен или идентичен снимков и текстов материал, снимки на сертификати, описания на твърдения за потенциалните качества на продуктите, описания на търговската дейност на производителя на продуктите с търговска марка "OMRON“.
Създава се възможност за реализиране на продажби на продукти със заблуждаващи характеристики с доставчици извън страната, евентуално в противоречие с приложимото законодателство, което предвижда специални изисквания по отношение на медицинските изделия, включително глюкомерите и тест лентите към тях. Такива има към търговците, които могат да ги внасят и разпространяват на едро и дребно, включително и онлайн, което гарантира и проследимост на произхода на продуктите, легитимността на търговците/производителите, като по този начин се гарантира обществения интерес.
КЗК сезира ГДБОП да извърши проверка по сигнала и да предприеме съответните действия. Същевременно при събирането на достатъчно данни за нарушения в областта на конкуренцията, Комисията ще образува производство по реда на Закона за защита на конкуренцията.
