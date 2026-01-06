Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите извършиха съвместни проверки в търговски обекти на територията на Кюстендил, предаде репортер на. Инспекциите са във връзка с въвеждането на еврото и контрола по спазване на нормативните изисквания.Екипите следят дали търговците спазват Закона за въвеждане на еврото в Република България, като акцентът е поставен основно върху фризьорски салони и студиа за красота."Към вчерашна дата сме проверили 200 подобни обекта. Това, което правим съвместно с КЗП, е да заснемаме цените към момента. Дали сме и петдневен срок на всички салони, предоставящи този тип услуги, да ни представят информация за цените си преди 1 януари, за да можем да направим сравнение“, каза Анна Митова, директор на дирекция "Комуникации“ в НАП.По думите ѝ, ако бъде установено повишение на цените, в същия срок търговците трябва да представят мотиви за това, а проверяващите ще преценят дали увеличението е икономически обосновано.От НАП съобщиха още, че са проверени и 15 паркинга на територията на Кюстендил. "Те също разполагат с петдневен срок да ни предоставят информация за цените си преди 1 януари. Ние вече сме засекли данните от касовите апарати и ще можем да направим съпоставка дали подадената информация съвпада с отчетеното“, допълни Анна Митова.Към момента Националната агенция за приходите е наложила 69 акта, като най-честите нарушения са свързани с необосновано повишаване на цените на различни хранителни продукти.Санкциите при първо нарушение за необосновано увеличение на цените са до 10 000 лева след превалутиране по фиксирания курс. При повторно нарушение глобата е 20 000 лева, като имуществената санкция може да достигне до 200 000 лева.В рамките на съвместните действия Комисията за защита на потребителите проверява и сигнали за повишени цени на купони за училищен обяд. Това съобщи пред журналисти Цветислава Лакова, член на КЗП."Получихме множество жалби и сигнали срещу търговски дружества, които доставят ваучери и купони за храна в училищните столове. По тях текат проверки. Има съмнения за необосновано увеличение на цените на места с до 30%“, посочи Лакова.Тя допълни, че гражданите могат да подават жалби и сигнали не само чрез интернет страницата на КЗП, но и чрез мобилно приложение, което разполага с вграден скенер за етикети."Приложението се изтегля лесно. В зависимост от типа телефон се прави регистрация с име и адрес, а подаването на сигнал става буквално с един клик. При установена нередност се прави снимка и сигналът се изпраща незабавно, като ние реагираме своевременно“, обясни Лакова.Тя уточни още, че се извършват и повторни проверки на търговските обекти с цел проследяване на спазването на издадените предписания.