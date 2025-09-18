Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Психолог: 1/3 от родителите проявяват агресивно поведение помежду си пред децата
Автор: Цоня Събчева 19:42Коментари (0)119
© Фокус
Децата стават популярни с факта, че проявяват насилие, агресия или правят някакви рискови неща, които другите непременно трябва да забележат. Това каза детският психолог Иван Игов в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“.

Агресивното поведение при децата не е проблем на съвремието, отбеляза той. "Децата винаги са проявявали агресия, когато нямат социалните умения да се справят със съответния проблем, или пък искат да демонстрират себе си пред другите. Но съвременният свят дава много възможности за комуникация и това, което си направил, да стане популярно сред много повече хора през социалните мрежи“, обясни психологът.

Много са факторите, които правят агресията при децата по-публична, по-явна и по-жестока. "Формите и начините на това да проявят себе си и да бъдат оценени в средата, в която смятат, че са важни и интересни, стават все по-различни. Тук може да включим и опасните качвания върху високи сгради, влакове и какво ли още не с цел да ги забележат. Гледайки отстрани, това да извършиш вандализъм или да посегнеш на човек и да запишеш и пуснеш това в социалните мрежи изглежда ужасно глупаво, но за тях това не е така. Това ги превръща в герои“, поясни Иван Игов.

Около 1/3 от родителите проявяват агресивно поведение помежду си у дома пред децата си, когато имат проблеми. "И когато децата са фрустрирани и имат проблем, те реагират по начин, който са видели“, посочи психологът.

По думите му училището е абдикирало от това да обучи децата на социални и граждански умения. "Родителите и обществото отдавна са абдикирали от това да превърнат децата граждани. Ние, за съжаление, сме абдикирали от децата си. Училищата в големите градове са претъпкани, децата не могат да бъдат контролирани от малкия брой учители. Нашата образователна система трябва тотално да бъде реформирана“, смята Игов.

Единственото решение според него е обществото да си даде сметка, че чуждите деца също са наши деца. "Просто няма чужди деца – това е нашето бъдеще, това са хората, които ще продължат да развиват нашата държава. И ако отсега не обръщаме внимание или пропускаме насилниците около нас и се правим на разсеяни, трудно може да преодолеем това, защото новите реалности са такива“, предупреди Иван Игов.

Разделението и публичната агресия в нашето общество отдавна са се превърнали в норма. "А ние не повдигаме въпроса, че това трябва да спре. Някой най-сетне трябва да каже, включително на политиците, че начинът, по който се държат, не бива да се толерира – подправяне на подписи, отправяне на обиди или агресия“, допълни психологът.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Починалият тази сутрин полицай е брат на кмета на Бистрица
17:47 / 18.09.2025
Пеевски: България ще бъде държава, а не соросоидна общност, аз съ...
17:10 / 18.09.2025
Кабинетът "Желязков" оцеля и при петия вот на недоверие
17:07 / 18.09.2025
САЩ и България обединяват усилия за спиране на трафика на фентани...
17:07 / 18.09.2025
Едно от най-опасните създания за хората и животните прониква на н...
16:44 / 18.09.2025
МВнР с препоръка към българите в Италия
16:43 / 18.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
51-ото Народно събрание
Кабинетът "Желязков"
Напрежение пред парламента, ПП блокираха сградата
След гонка арестуваха дилъри на фентанил
Грипна епидемия обхвана страната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: