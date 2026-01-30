Психолог: Много хора са в бърнаут, без да осъзнават това
"Много хора са в бърнаут, без да осъзнават това“, каза психологът. По думите му състоянието почти винаги е резултат от продължителен стрес, най-често свързан с работната среда, но и със семейни и социални фактори.
"Кратка почивка може временно да облекчи напрежението, но не решава проблема. Основната отговорност е на средата - институцията и прекия ръководител“, подчерта специалистът.
Разликата между обикновената умора и бърнаута е в продължителността и невъзможността за възстановяване. Ако човек спи по 8–9 часа, но се събужда изтощен, без енергия и мотивация, това е ясен сигнал за емоционално прегаряне. "Ако две-три седмици се събуждате уморени въпреки съня - това е почти сигурен признак за бърнаут“, допълни Йорданов.
"Хората в бърнаут изглеждат постоянно изтощени, трудно вземат решения и често реагират раздразнително. Те не си вършат добре задачите си, което води до натрупване на допълнителен стрес“, обясни психологът.
