Когато едно дете прекрачи училищния праг, то никога не влиза само. До него върви един малък свят — тих, крехък, истински. Светът, който не виждаме… но който говори във всяка стъпка. Всички забелязваме раницата на гърба му — тетрадки, учебници, кутия с обяд. Но има и друга раница. Тази, която се носи не на гърба…а на сърцето. Това напомня на родителите си чрез публикация във Фейсбук профила си Дарина Герганова, логопед и психолог.Психологът обяснява, какво има в "невидимата раница":думи, които е чул и още болят или топлятвъпроси, които никога не са изреченимечти, които го будят вечерстрахове, които го правят тихо сутринВ тази невидима раница има надежди:"Дано успея днес.“"Дано ме харесат.“"Дано някой наистина ме чуе.“И има тревоги:"Ако сгреша?“"Ако се смеят?“"Ако пак не ме разберат?“Там живее смелостта му.А до нея — най-нежната му уязвимост.Понякога тази раница е лека — пълна със смях, "браво!“ и увереност.Но понякога тежи повече от всички учебници на света.Тежи от самота.От неразбрани сълзи.От онова тихо "Исках да кажа… но не знаех как.“Детето може да се усмихва, а душата му да търси прегръдка.Може да е смело отвън, а вътре да трепери.И тогава… най-важното в света може да бъде само едно:търпелив погледтихо "Виждам те.“едно добро сърце, което казва: "Аз съм тук.“Това струва секунда…тежи по-леко от перце…но може да промени живот.Децата не учат само букви.Те учат да дишат спокойно.Да вярват, че са ценни.Да усещат, че имат място.Най-важният урок не е в тетрадката.Той е в сърцето, което ги посреща.Нежно. Търпеливо. Истински.Бъди човекът, който олекотява невидимата раница.