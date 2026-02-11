Психолог за трагедията в хижа "Петрохан": Култовите самоубийства не са характерни за нашата култура
Според него има отличителни знаци в поведението на човек, които подсказват намерението му сам да сложи край на живота си.
"Най-вече това е пълно скъсване на връзката с близките, с околните, излизане от реалния свят и изпадане в собствен такъв. Това най-често е характерно при депресивни състояния, които за съжаление също зачестяват и при по-младите у нас", подчерта специалистът.
По думите на психолога култовите самоубийства не са характерни за българската култура, тъй като са много далеч както от народопсихологията на българина, така и религията по принцип.
"Не прави чест на нито един човек, особено било то психолог или психиатър, който коментира този случай, освен ако не е свързан със службите и прави услуга на службите с цел разплитане на това престъпление", заяви Монов по повод случая "Петрохан" и добави, че не е запознат с него.
"В днешно време е нормално особено младите да потърсят своите морални стожери в някакви други етични системи, включително сектантство в смисъла на отклонение от традиционната за определен народ религия и култура. Това се получава, защото нашето общество не им дава такива морални насоки, които да ги направят успешни хора", заключи той.
Жечо Станков: Удължаването на лиценза на дружествата на "Лукойл" ...
22:37 / 10.02.2026
Нови факти за случая "Петрохан" – жертвите били с празни стомаси
22:36 / 10.02.2026
Земетресение в Югозападна България
22:37 / 10.02.2026
МВР с коментар за четирите джипа, които са се движили край хижа "...
20:21 / 10.02.2026
Калин Славов: Ние ставаме високорискова дестинация за бизнеса зар...
20:22 / 10.02.2026
Казусът "Петрохан": МВР при Бойко Рашков издало разрешения за 16 ...
16:46 / 10.02.2026
