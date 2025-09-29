Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Публикуват данни в интернет портала "Колко струва" от утре
Автор: Ваня Кузманова 17:19Коментари (0)83
©
Интернет порталът "Колко струва" (Kolkostruva.bg) е преминал период на тестове и от вторник, 30 септември 2025 година, следва да стартира публикуването на данните в него от страна на веригите. Това се посочва в отговор на министър-председателя Росен Желязков до народните представители Божидар Божанов и Ивайло Мирчев относно тяхно запитване. Премиерът предоставя на двамата депутати подробна информация за интернет портала, предвиден в Закона за въвеждане на еврото в Република България, съобщиха от правителствената пресслужба.

Желязков изтъква, че в началото на месец септември 2025 г., след уточняване на всички изисквания на Комисия за защита на потребителите и съгласуване със заинтересованите страни (МИИ, НСИ, търговски вериги и техните асоциации и др.), порталът "Kolkostruva.bg" е реализиран и от страна на КЗП са предоставени указания на търговците за интеграция. На 09 септември 2025 г. екипът на ИО предоставя публичен достъп до разработения модул (портал "Kolkostruva.bg"), достъпен на адрес https://kolkostruva.bg. Същия ден стартира период на тестове и установяване на интеграционен процес между търговските вериги и портала "Колко струва", като е предоставен достъп до тестова среда. Към момента в тестовата среда са получили достъп 35 търговски вериги, в това число и аптеки, като първите успешно подадени тестови данни са от 12 септември 2025 г.

За целите на успешното протичане на интеграционните тестове екипът на ИО оказва съдействие на КЗП и търговските вериги при всеки възникнал въпрос или казус. В помощ на търговските вериги екипът на ИО разработи и публикува на сайта на КЗП документ "Често задавани въпроси (FAQ) – Портал и API за подаване на ценови данни", както и "Ръководство за търговски вериги за работа със Система за управление на съдържанието". В периода 09 – 25 септември 2025 г. се провеждат интензивни тестове за интеграция със заявителите готовност търговски вериги. След успешно зареждане на данните, на 25 септември 2025 г. е предоставена информация на екипа на КЗП за преглед на данните, които са импортирали в тестовата среда и тяхното представяне в "Наблюдавани стоки" в публичната страница на портала "Kolkostruva.bg".

На 29 септември 2025 г. е получено потвърждаване от страна на някои вериги за готовност за публикуване на данни в продукционна среда, като същата е осигурена и публикуването на данните следва да стартира на 30.09.2025 г. от страна на веригите.

Порталът е пълно функционален и в готовност да приема данни от търговските вериги, се посочва още в отговора на министър-председателя.



Още по темата: общо новини по темата: 1283
25.09.2025 »
25.09.2025 »
24.09.2025 »
24.09.2025 »
24.09.2025 »
24.09.2025 »
предишна страница [ 1/214 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Подробности за случая със служителите, поискали подкуп от шофьори...
15:41 / 29.09.2025
Премиерът Желязков: Целта е до следващото лято в Плевен да няма р...
15:53 / 29.09.2025
Жителите на всички големи градове у нас са предупредени за 1 окто...
14:46 / 29.09.2025
Наши лекари откриха труп на жена, арестуван е криминален тип
14:43 / 29.09.2025
Ивайло Петров, прокурор: Съдът докладва справка, че Пепи Еврото н...
13:57 / 29.09.2025
Трайчо Трайков: Шофьорите от екипа на Роби Уилямс нямали пари в б...
13:25 / 29.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Бюджет 2025
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Закупуване на самолети F-16
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: