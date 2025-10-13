Сподели close
Пълен застой на АМ "Тракия" в посока София. За това сигнализират шофьори.

Тапата започва около 35 км на аутобана.

Автомобилите изчакват на място. 

Шофирайте внимателно!