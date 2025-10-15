"Това, което виждаме в момента е пълен блокаж на държавата. Правителство и дневно заседание - не работят, парламентът - не работи. Току що излезе информация, че шефът на НЗОК е отнел всички правомощия на зам.-шефа на Здравната каса. Виждаме борба за порциите в държавата между различни групи". Това каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев на брифинг на ПП-ДБ по-рано днес.Заповедта на доц. Петко Стефановски е от вчера, 14 октомври, с която са отнети правомощията на подуправителя на институцията проф. Момчил Мавров. В нея е разписано, че се отменя заповед на управителя от март тази година, в която бяха уредени правомощията.Част от тях са да ръководи администрацията на ЦУ на НЗОК, като контролира дейността на дирекциите за методологията на медицинските и денталните дейности, лекарствата и диетичните храни, медицинските изделия, бюджет и финансови параметри и лечението в чужбина.Причината за отнемането на правомощията на проф. Мавров не е официално оповестена, но поставя допълнителни въпроси относно стабилността и прозрачността в управлението на Здравната каса. В контекста на нарастващото напрежение в държавата, подобни ходове от страна на доц. Стефановски биха могли да струват скъпо на българското здравеопазване във време на политическа нестабилност.