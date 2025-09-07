Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Пълното лунно затъмнение вече е видимо от България
Автор: Лора Димитрова 22:13 / 07.09.2025Коментари (0)153
© Facebook
Пълното лунно затъмнение вече е видимо от България. Максималната фаза е около 21:12 ч., съобщиха от Община Тополовград.

7 септември, 20:45 ч. — Пълното лунно затъмнение, третото за тази година, вече се наблюдава от територията на България. Над източния хоризонт изгря частично затъмнената Луна, а пълната фаза е в ход и продължава да се разгръща пред очите на астрономи и любители.

Максималната фаза на затъмнението настъпи в 21:12 ч. Тогава Луната ще бъде на височина от около 17° (за Варна) и 14° (за София) в посока изток-югоизток.

- Пълната фаза ще приключи в 21:53 ч., след което ще започне постепенното излизане на Луната от земната сянка.

- Частичните фази ще продължат до 22:57 ч., а пълното приключване на затъмнението ще бъде около 23:55 ч.

Къде да гледате?

Поради сравнително ниската височина на Луната над хоризонта, най-добри условия за наблюдение има от места с широк изглед към югоизток и чисто небе. Явлението е видимо с просто око, но за по-детайлна картина бинокъл или телескоп са добра идея.

Сатурн е в кадър

Не пропускайте да обърнете внимание и на планетата Сатурн, която се намира вляво и леко под Луната – допълнителна небесна атракция в тази ясна есенна вечер.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Внимание, българи! Предлагат фалшиви лекарства за отслабване!
21:35 / 07.09.2025
БГ пилот: Харесвам, когато хората ръкопляскат при кацане!
19:54 / 07.09.2025
Киро Киров, отвлечен от "Наглите": Първите 10 дни не хапнах нищо!...
19:53 / 07.09.2025
Бащата на Сияна: Кой взе парите?
19:52 / 07.09.2025
Арменските думи, които сме запазили и до днес в българския език
19:41 / 07.09.2025
Над 4000 души се изследваха безплатно и анонимно срещу ХИВ, Хепат...
15:50 / 07.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Колективната отбрана на Европа
Съединението и празник на Пловдив
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
Задържаха група за отвличания
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: