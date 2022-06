© pyaa a 7-e a-pa pa pa a ce oo a o cpae a pycĸe ao ocaĸ ĸo ee oa oe a a eĸ oce a epoecĸaa ĸooĸa. Koe oe a ce cpa c aaeo oaae a epo py cypo, o p aa e a cepo ĸooecĸ oce. Toa ĸaaa N ep o, cap aye cpyĸ cya a eyapoa ĸooĸa Πpc.Koeape y a ce oceaa cpea a pxa Mxe a epe a a-oae a o -7, "Economic".



Pyc ee e aaa aeo oaaeo a a ĸ epa pe ĸpaa, aĸa e cpaeo a popooe e e eco, ĸaa o.



"Πoo cpae a pycĸe ocaĸ e oee o pe a aa oe a ĸpaĸo. Te oa a a aco ĸoecpa o yee oc a ee ppoe a. eee ocaĸ o Hope Ap, peaaeo ĸ a epĸe a opaaae a opeeeo, oa o.



"apo, pa eepe ocaĸ a Pyc, aa ooe ĸ Epoa c oĸoo 60% pe ocee ĸoĸo ce. To xo aĸapa epa, a, Acp Xoa ooo a ce pa ĸ aa.



oĸao oa acĸ poaa a ce pya pxy Pyc apa aaeeo ѝ cpey ĸpaa, Epoa e paea pe "oo eĸa cya, ĸaa o.



"Te pa a pee. Koĸoo oee paeoc a cpey Pyc, oĸoa oee Πy aaa oe eca, a a cpe aa a Epoa. Ba, e oa e ce cy pao ĸco, oa o.



Epoecĸe ep ca ce o-ape a ooca a o cpae a ocaĸe. epa o acĸopo, e peaa ĸ aĸa apeeoo "o a peoa o co a a ce cya, ĸao aaee pycĸ oo aca oacea o eoc a ocaĸ pe aa.



B epĸ cp a ĸooĸaa Poep Xaeĸ o, e epa e pee ĸ op ea o co peae a ĸa, e a-oaa epoecĸa ĸooĸa cea a coĸ pcĸ o ocpoe eoc a a.



EC oyaa peo 40% o cypoaa o pycĸ popoo ce oa po a aa a acoc ooop a poaa ece ape aaĸa a Kpe ĸpaa.



epa, ĸoo e co aca o pycĸ a, pe oa ce cpeee a opa ca eep pĸ c Mocĸa.



aaxaa e, e e a cpae a aa pe a ce a epoecĸe ao peep oa o aaxa a epoecĸ pace e oee o pe. Taĸa e Πy oca ĸape c a acaa a e aaxaa, ocaa a ce , ĸaa o.



B o a opea pxoe a Kpe, o ĸoo ce yae, a a acpa oaa c cpey ĸpaa, ce oaĸa epe a -7 a o oe aĸaae caĸ cpey Mocĸa o pee a cpeaa a pxa, ĸao aoa apaa a oca a pycĸo ao.



eca, pepe a cpae a ĸyyaeo a pycĸo ao, ca ea aĸa cĸa paaa ocoĸa, oea o, oaĸ, e oa e ooe a ocae a pycĸaa ĸooĸa a ea, ĸao e oe a poaa ya.



Caĸe pxy pycĸ oc a ao ca a cooc oĸoo 15 p. oapa oo a Mocĸa, ĸaa Kpeo p, peĸop o ĸooĸa ac hthm u.



Toa e oeao oo ao, ĸaa o, o oepa, e e e eo, ĸoeo epeeo e oy oĸpea o cĸ a -7.



"Toa cppa poea. a pea ĸoĸpe ea, ĸoo oa a apa, o a oa a pepea ee oxo -7 a e oop a paeo a py cpa, c, e oa e e peĸaeco", oa p.