Първа инвестиционна банка разпрати съобщение до всичките си клиенти, свързана с въвеждането на еврото. Информацията касае промени в общите условия от 01.01.2026 г., както и сключените преди този момент договори.Ето и съобщението на ПИБ, публикувано отУважаеми клиенти,Първа инвестиционна банка АД (Fibank) предприема всички необходими действия, организационни, системни и технологични подобрения за превалутиране на банковите сметки и продукти за плавно преминаване към еврото, така че да не се налагат допълнителни действия от Ваша страна, вкл. посещение в офис.С настоящото Ви уведомяваме за ключовите промени и дати, свързани с ползваните от Вас продукти.От 01.01.2026 г., ще влязат в сила промени в общите условия на Първа инвестиционна банка АД, посочени в приложения документ.На 01.01.2026 г. всички вземания и задължения (в т.ч. овърдрафти, кредитни карти и др.) в левове, ще бъдат еднократно превалутирани в евро по официалния валутен курс (1,95583 лева за 1 евро) и правилата за закръгляване съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България.Превалутирането ще бъде извършено автоматично, без такси и комисиони., без необходимост от допълнително споразумение/анекс към тях;, така че крайният лихвен процент, приложим по съответния продукт, да остане непроменен към датата на извършване на замяната и във всички случаи да не надвишава този преди замяната.По-подробно можете да се запознаете с промените в страницата на банката.Внимание!!! ПИБ не изисква да въвеждате кодове, пароли, картови или лични данни, да актуализирате данни или да извършвате други действия с подобен характер.