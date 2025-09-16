Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Първа официална информация за задържания у нас мъж, издирван от Интерпол
Автор: Цвети Христова 12:03Коментари (0)0
© БНТ
По-рано през деня ви съобщихме, че руският собственик на товарен кораб, свързан с доставката на амониев нитрат, който е в центъра на масивната експлозия в пристанището на Бейрут през 2020 г., е бил арестуван в България. Това съобщиха ливански съдебни служители, предава Euro News.

Арестът на Игор Гречушкин идва почти пет години, след като ливански разследващ съдия издаде две заповеди за арест чрез Интерпол за него и капитана на кораба, Борис Прокошев, също руски гражданин.

Българските власти излязоха с първа официална информация за задържан, издирван от Интерпол.

Ето какво заяви на брифинг на столичното летище Здравко Самуилов, началник на ГКПП "Аерогара София": На 5 септември с полет от Пафос, Кипър, около 1 часа, при извършване на гранична проверка на пътниците, пристигнали с този полет е установен гражданин на Кипър, 48-годишен, за когото при извършените справки в базата данни е установен сигнал по линия на Интерпол, че това лице е издирвано с червен бюлетин. След като личността на лицето е потвърдена, лицето е задържано. Информацията е предоставена на колегите от Дирекция международно оперативно сътрудничество. Те от своя страна, следвайки законовите процедури са уведомили Върховна касационна прокуратура. В резултат на което на 6 септември около 11 часа лицето е преместено в Следствения арест на "Г. М. Димитров". Лицето е гражданин на Кипър. Може да се предположи, че има и друго гражданство. Не е оказвал съпротива, дълго време е искал да се чуе с адвокат, преди да се оформи административно задържането.

След като се чу с адвокат съдейства напълно на нашите действия. В багажа му не е имало нищо притеснително. Заявил е, че идва в България на туризъм. Нека кажем, че червената бюлетина е издадена по искане на Ливан.

Предстои българските съдебни органи да преценят дали основанието за задържането му е достатъчно, за да се премине към екстрадация".








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
България допусна до пазара си на труда над 27 000 работници от дъ...
11:27 / 16.09.2025
Българите инвестират в имоти "на всяка цена"! Неразумно е!
10:55 / 16.09.2025
Проф. Христова: Ваксината срещу варицела е първата сериозна крачк...
10:55 / 16.09.2025
Експерт прогнозира скок на цената на олиото
10:24 / 16.09.2025
Нови правила за всички, които приготвят домашна ракия и вино
10:26 / 16.09.2025
Майка на три деца: Добродетелите се учат с пример, а не с предмет...
09:56 / 16.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Първата българска електрическа яхта, създадена в Бургас, вече е факт и прави фурор в Кан
12:21 / 14.09.2025
Кметът на Бургас откри нов корпус и учебната година в кв. "Победа"
10:50 / 15.09.2025
Бургас посреща тържествено свещения пояс на Пресвета Богородица
06:00 / 14.09.2025
Шофьор за средната скорост: Толкова кошмарно пътуване на магистралата никога не съм имал
12:19 / 14.09.2025
Днес ще има промени в движението на градския транспорт на Бургас
05:30 / 14.09.2025
Популярна бивша ТВ водеща отива на съд
22:11 / 14.09.2025
Новите евробанкноти: Бетовен на 10 евро, Мария Кюри на 20, а Да Винчи на 100
20:28 / 14.09.2025
Актуални теми
Строежът на АМ "Хемус"
България в еврозоната
Грипна епидемия обхвана страната
Поскъпване на хранителните продукти
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: