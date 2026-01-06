Първи брифинг за еврото на Координационния център
©
Той ще се проведе днес от 11 часа в сградата на Министерския съвет.
Координационният център за еврото беше създаден на последното заседание на кабинета в оставка в края на миналата година. То има за цел да следи проверките и проблемите на бизнеса и гражданите при смяната на лева с евро.
Още по темата
/
Председателят на Националния таксиметров синдикат: В очите на хората шофьорите се превърнаха в "помпаджии" и нарушители на закона
05.01
Жена: Запазила съм час на 29 декември цената е 80 лева, на 5 януари исках да променя часа - процедурата вече е с 8 лева отгоре
05.01
Шеф на една от големите търговски вериги: Няма чужди евроцентове! Няма значение в коя държава са направени!
05.01
Още от категорията
/
Бургас е предупреден!
04.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Делян Добрев: Тръмп освободи Венецуела! От шофьор на автобус Маду...
23:11 / 05.01.2026
Какво се случва с цените на вендинг машините в евро?
23:11 / 05.01.2026
Проф. Малинов: До три седмици ще стане ясно дали Радев ще участва...
21:58 / 05.01.2026
Росен Желязков заминава в Париж на среща за мир в Украйна
20:10 / 05.01.2026
Голям пожар в склад за батерии у нас!
18:27 / 05.01.2026
Има поскъпване във фризьорските салони
18:21 / 05.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.