Координационният център към Механизма за еврото за първи път ще даде брифинг,  след като еврото стана официална валута у нас. 

Той ще се проведе днес от 11 часа в сградата на Министерския съвет.

Координационният център за еврото беше създаден на последното заседание на кабинета в оставка в края на миналата година. То има за цел да следи проверките и проблемите на бизнеса и гражданите при смяната на лева с евро.