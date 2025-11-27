жестокото убийство на млад мъж, което разтърси Мадан. Къcнo cнoщи в реката на изхода на града е oтĸpит мъpтъв 23-гoдишният Костадин Кабаджов, син на местен бизнесмен, собственик на хотел и бензиностанция в града.
Очаква се този следобед да се проведе съвместен брифинг на Окръжна прокуратура – Смолян и ОД на МВР – Смолян във връзка с извършено тежко криминално престъпление – нанесен побой, вследствие на който е починал 23-годишен мъж в землището на гр. Мадан, обл. Смолян. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативната прокуратура в Пловдив. В него ще участват Недко Симов, окръжен прокурор на гр. Смолян, и ст. комисар Цветан Цанков, директор на ОД на МВР – Смолян.
По официална информация от Областната дирекция на МВР – Смолян, снощи около 22.12 ч. е получен сигнал на тел. 112 за намерен починал мъж в коритото на река в землището на гр. Мадан, в посока главния път за гр. Златоград. Незабавно към мястото са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ.
При извършения оглед е установено, че тялото е на 23-годишен мъж. По главата му са констатирани множество контузни рани, получени в резултат на нанесен побой. Изясняват се причините и механизмът за настъпване на смъртта.
За случая е уведомена Окръжна прокуратура – Смолян, под чийто надзор се извършват действията по разследването.
Първи кадри от мястото на жестокото убийство в Мадан
© Фокус
Още по темата
Още от категорията
/
Жената на Благомир Коцев трябва спешно да замине за лечение в Берлин, поискаха по-лека мярка за кмета
14:26
Бащата на загиналия Филип: При знакови дела, такива фрапиращи грешки и пропуски са недопустими и въпреки всичко ги има
26.11
Жена, подложена на брутално насилие: Вече година и четири месеца чакам за справедливост, но няма. Той е на свобода
25.11
Петко Минков убил спящия си внук и жена си с незаконна пушка, пълна мистерия около мотивите му
24.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.