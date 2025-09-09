Новини
Първи кадри от тежката катастрофа с жертва на пътя София-Варна 
Автор: Елиза Дечева 14:31Коментари (0)0
Появиха се първи кадри от тежката катастрофа, станала тази сутрин на пътя София-Варна край село Добромирка. 

От МВР казаха за "Фокус", че катастрофата между лек автомобил и автобус е станала днес около 05:30 часа. Починал е водачът на автомобила, а шофьорът на автобуса е с леки наранявания. 

Към този момент не са ясни причините, довели до сблъска, но групи в социалните мрежи съобщават, че причината вероятно е инфаркт.



Още новини от Национални новини:
Кило краставици струват 7 лв. 
12:01 / 09.09.2025
ДБ иска оставки в МВР заради записите по случая с директора на по...
11:55 / 09.09.2025
Шефът на фармацевтите: Такова лекарство няма как да бъде легално ...
11:51 / 09.09.2025
Излизаме от период на силни магнитни бури
11:49 / 09.09.2025
Експерт за тол камерите: Шок е за шофьорите, ще го почувстват по ...
11:18 / 09.09.2025
Проф. Христова с тревожна тенденция: COVID-19 атакува отново
10:48 / 09.09.2025

