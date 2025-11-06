Първи коментар от страна на бизнеса след срещата с Борисов: Диалогът е възстановен
"Разговорите продължават, диалогът е възстановен. Ще видим по какъв начин могат да бъдат премахнати мерките които не харесваме", пише NOVA.
По-рано Борисов съобщи, че е разговарял с представителите на работодателите във връзка с проектобюджета на държавата за 2026 година и бойкота в НСТС от страна на бизнеса. Срещата е инициирана от него и се провежда в Министерски съвет.
