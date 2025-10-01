ЗАРЕЖДАНЕ...
|Първи работен ден на депутатите в Народното събрание за тази седмица
Министрите Борислав Гуцанов, Жечо Станков, Иван Иванов и Красимир Вълчев ще отговарят на въпроси по актуални теми.
Парламентът ще гласува тази седмица на първо четене промените в Закона за защита на конкуренцията и промените в Закона за управление на отпадъците.
Депутатите ще решат още дали да създадат временна комисия за проверка на всички факти и обстоятелства около строителството и финансирането на така наречения хотел с водопада, свързван със съпругата на премиера Росен Желязков.
Предстои и първо гласуване на законопроекта за хазарта, предава БНТ. Очаква се депутатите да гласуват на първо четене още промените в Наказателния кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс, промените за Държавна агенция "Национална сигурност", промените в Закона за специалните разузнавателни средства, както и промените в Закона за Държавна агенция "Разузнаване".
