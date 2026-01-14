Първи случай на Чикунгуня у нас
Чикунгуня е вирусна болест, която се предава на хората чрез ухапване от заразени комари. Симптомите обикновено се появяват 3–7 дни след ухапването:
Най-често заболелите имат внезапна висока температура, силни болки в ставите (в китките, глезените и пръстите), мускулни болки и главоболие, оток на ставите и обриви по тялото.
