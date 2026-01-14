Първи случай на треска Чикунгуня е регистриран в България. Информацията бе съобщена от главния държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев във Варна. По думите му заразеният е в добро общо състояние. Той е проявил симптомите след като се е завърнал от Сейшелските острови, където е бил на почивка.Чикунгуня е вирусна болест, която се предава на хората чрез ухапване от заразени комари. Симптомите обикновено се появяват 3–7 дни след ухапването:Най-често заболелите имат внезапна висока температура, силни болки в ставите (в китките, глезените и пръстите), мускулни болки и главоболие, оток на ставите и обриви по тялото.