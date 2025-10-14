ЗАРЕЖДАНЕ...
Първи случай на грип у нас
В период 29 септември - 12 октомври 2025 г. са извършени 58 клинични проби на пациенти, чрез PCR тестове. Доказани са 1 парагрипен вирус 3 тип, 12 риновируса, 2 аденовируса и 7 бокавируса. Установени са и 14 случая на коронавирус.
