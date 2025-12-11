Първи случаи на измами с фалшиви банкноти еврo
©
И двете ситуации са от миналата седмица и са се случили в тъмната част на деня, очевидно с цел да не се забележи ниското качество на подправените банкноти. Измамата станала ясна едва на следващия ден, когато получателите опитват да обменят валутата в банка. Тогава разбират, че са били подведени – купюрите са изработени некачествено, а при оглед на светло и при допир разликата е очевидна. На самите банкноти дори е изписано, че са невалидни, макар и на чужд език.
"Това е начало. След приемане на еврото невниманието, а понякога и алчността – желанието да се скрие нещо – ще доведе до проблеми“, предупреди пред NOVA Сезгин Садъков от Икономическа полиция – Велико Търново.
Още по темата
/
Управител на нощно заведение от Бургас: От 22 ч. на 31 декември до 1 ч. на 1 януари няма да може да се плаща с карта
10.12
Мисленето на българина "няма да се излагам за ресто от 44 цента" ще оскъпи услугите като маникюр, обущар или шивач
09.12
Лесен начин да се "отървете" от монетите си преди еврозоната без да ги изгубите, но има едно условие
08.12
Желязков: С отсечените у нас евро монети ще може да се плаща навсякъде в Европа, а с европейските – у нас
06.12
Проф. Анна Кръстева: От институциите зависи гражданите да почувстват еврото не като диктат и неизбежност, а част от европеизацията ни
06.12
Още от категорията
/
Никола Барбутов за ареста си: 7 чифта кубинки нахълтват в дома ти, да търсят незнайно какво сред играчките на децата ти
07.12
Над 26 млн. лв. е щетата към бюджета на България заради схемата с ДДС, разследвана от Европрокуратурата
05.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.