Черен щъркел е бил забелязан край язовир "Копринка". Птицата е заснета по поречието на река Тунджа, където от няколко години има сигнали за цяла колония от тези редки птици, съобщава Nova tv.У нас черният щъркел е класифициран като уязвим вид. Пресушаването на влажните зони и прекомерния улов на риба го лишават от храна. Страда и в периода на размножаване от безпокойство от човешкото присъствие.Птицата е малко по-малка по размери от белия си събрат, четем в определителя на гнездящите видове на Българското дружество за защита на птиците. Размахът на крилете е до 2 метра. Оперението е черно, с изключение на корема, който е бял.Клюнът и краката са червени. Храни се предимно риба, земноводни, насекоми. Обитава поречия на реки и други влажни зони, богати на риба. Гнезди в близост до влажни зони по скали или по дървета в стари гори, далеч от човека. Снася 2–4 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юли.Черният щъркел е далечен мигрант. Зимува в Африка на юг от пустинята Сахара. За разлика от белия щъркел, черният не образува многохилядни ята. Често лети на малки групи с други реещи се птици.