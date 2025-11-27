Благомир Коцев излиза на свобода срещу парична гарранция от 200 000 лева, предаде репортер на "Фокус". Трябва да преведе парите в 7-дневен срок.
В обръщението си към съда по-рано днес Благо заяви, че има дълг към децата си като човек и към варненци като кмет, и че не възнамерява да се отказва от тези отговорности.
Очаквайте подробности.
Пускат Благомир Коцев на свобода срещу 200 000 лева
/
