|Пускат движението по цялата магистрала "Европа"
С пускането ѝ в експлоатация по цялото трасе от Граничния контролно-пропускателен пункт "Калотина" до София ще се пътува по магистрален път.
Символичното пускане на отсечката за движение ще бъде от 9 часа. Лентата ще бъде прерязана от регионалния министър Иван Иванов, премиера Росен Желязков, лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и председателя на регионалната комисия в парламента Николай Нанков.
