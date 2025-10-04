Новини
Пускат движението по новия участък от АМ "Хемус"
Автор: Елиза Дечева 16:46Коментари (0)0
На 5 октомври, около 8 ч. се пуска движението по новия 10 км участък от АМ "Хемус“ между пътните възли "Боаза“ и "Дерманци“ за превозните средства до 12 тона.

Новото трасе на магистралата започва при 88-и км от п. в. "Боаза“ и достига до пресичането с път ІІІ-307 Луковит – Угърчин, включително пътен възел "Дерманци“.

Чрез двата пътни възела ще се осъществява връзката с републиканската пътна мрежа. На финален етап е изграждането на етапна връзка при 103-и км, която ще свързва новоизграденото трасе на магистралата и съществуващия път III-307 Луковит – Угърчин. През нея ще преминава трафикът до окончателното завършване и пускането в експлоатация на следващия участък от АМ "Хемус“. Очаква се отсечката от п. в. "Дерманци“ до етапната връзка при 103-ти км на автомагистралата да бъде завършена през следващия месец.

В новия участък на магистралата освен двата големи пътни възела "Боаза“ и "Дерманци“ има още четири големи мостови съоръжения на р. Вит /при 89-и, 90-и, 91-ви и 98-и км/. Всички мостове са изградени с по две независими конструкции за всяка от посоките на движение като всяко от платната е с по две ленти. Първият мост при 89-и км е с дължина 534 м и общо 17 отвора, а височината на съоръжението е 12 м. Вторият мост е при 90-и км. Дясното му платно е с дължина 694,2 м, а лявото - 730,7 м.

За повишаване на устойчивостта във всеки от отворите на съоръжението са монтирани по 5 греди, които се обединяват със стоманобетонна монолитна бетонна плоча. Мостът при 91-ви км е с дължина 632,8 м, а този при 98-и км - 221 м. По мостовете, както и в участък от близо 100 м преди и след тях отляво и отдясно, са изградени шумоизолиращи екрани за опазване на околната среда и намаляване въздействието на шума от интензивния трафик. Изградени са и два виадукта при км 100 и 101-ви км, с дължина съответно 440 м и 352 м. В участъка има 6 селскостопански подлеза и надлеза и 6 подлеза и надлеза при пресичането с републикански и общински пътища. В новоизградената отсечка има и площадка за отдих, която е при 94-ти км в двете платна за движение.

Продължава изграждането и на участъци 2 и 3 от АМ "Хемус“, с обща дължина 36,28 км – от края на пътен възел "Дерманци“ до връзката с път ІІ-35 Плевен – Ловеч, включително и п. в. "Плевен“.



Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
