Пускат еднодневна винетка, ето ги цените и на останалите, но в евро

© Plovdiv24.bg Дневната винетка ще струва 4,09 евро, става ясно от предложение за промени в Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа. Въвеждането на еднодневни винетки се прави, за да изпълним директива на ЕС.



За уикенд винетка ще се плаща по 5,11 евро, а за седмична – 7,67 евро. Месечната винетка от следващата година ще струва 15,34 евро, тримесечната – 27,61 евро, а годишната – 49,60 евро.



Ако автомобил се движи по платената пътна мрежа без винетка, то водачът на пътното превозно средство, неговият собственик или трето лице ще може да заплати компенсаторна такса в размер на 36 евро.



Плащането на таксите и в левове ще може да се извършва само за период от един месец от датата на въвеждане на еврото (период на двойно обращение на лева и еврото), тоест от 1 до 31 януари 2026 година.