Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Пускат еднодневна винетка, ето ги цените и на останалите, но в евро
Автор: Екип Burgas24.bg 18:59Коментари (0)179
© Plovdiv24.bg
Дневната винетка ще струва 4,09 евро, става ясно от предложение за промени в Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа. Въвеждането на еднодневни винетки се прави, за да изпълним директива на ЕС. 

За уикенд винетка ще се плаща по 5,11 евро, а за седмична – 7,67 евро. Месечната винетка от следващата година ще струва 15,34 евро, тримесечната – 27,61 евро, а годишната – 49,60 евро.

Ако автомобил се движи по платената пътна мрежа без винетка, то водачът на пътното превозно средство, неговият собственик или трето лице ще може да заплати компенсаторна такса в размер на 36 евро.

Плащането на таксите и в левове ще може да се извършва само за период от един месец от датата на въвеждане на еврото (период на двойно обращение на лева и еврото), тоест от 1 до 31 януари 2026 година.



Още по темата: общо новини по темата: 32
01.09.2025 »
28.08.2025 »
25.08.2025 »
01.08.2025 »
21.07.2025 »
09.07.2025 »
предишна страница [ 1/6 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Все повече се търсят точно такива апартаменти
18:57 / 02.09.2025
Иван Таков: Неофициално има задържан за дерайлиралия трамвай в Со...
19:00 / 02.09.2025
Още два антибиотика ще реимбурсира НЗОК за деца
18:58 / 02.09.2025
Ограничават движението на камионите над 12 т по магистралите "Тра...
17:22 / 02.09.2025
ГДБОП с акция заради трафик на просяци към Швейцария
16:55 / 02.09.2025
Ееврозоната ще подейства като катализатор на очакванията. Вместо ...
16:35 / 02.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Любо Киров взима песните на Васко Кеца
14:54 / 01.09.2025
В морето в Созопол се появи този кръг от вълни, видимо в различен цвят и водата все едно бълбукаше
10:42 / 01.09.2025
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:51 / 31.08.2025
Без Зайнеб в новия сезон на "Преди обед"
18:31 / 31.08.2025
Това е първата дългосрочна прогноза за есента и зимата: Балканите ги очакват по-студени дни и по-чести снеговалежи
21:02 / 31.08.2025
Гърдева с тежко признание за голяма загуба
17:08 / 01.09.2025
Венета Райкова е новият водещ на "Преди обед", Зейнеб и Франциска са аут
09:51 / 01.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Български национален отбор по футбол
Световна черна хроника
Трамвай дерайлира в София, помете седем коли и разруши подлез
Попълване на регулатори
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: