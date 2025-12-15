Пуснаха от ареста двама от обвиняемите за смъртта на детето, паднало от парашут
Отговорникът на водната база, която отговаря за атракциона - Петко Стефанов, е освободен под парична гаранция от 7 хиляди лева. Морякът на лодката, теглила въжетата преди инцидента - Камен Тенев, който според обвинението е сложил коланите на 8-годишния Иван, вече е с мярка "подписка".
Двамата бяха задържани за постоянно в ареста с решение на Апелативния съд в Бургас на 28 август.
