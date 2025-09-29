ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Пътен експерт за кошмарните задръствания на АМ "Тракия": Трябва да има ремонт. Пътят е в трагично състояние!
Движението в посока Бургас се извършва в една лента, движението в посока София в две ленти.
"За нас, хората, които управляваме автомобили, дали са леки или товарни, това е неприятна ситуация. Но разберете, този път трябваше да бъде ремонтиран. Състоянието на асфалта, т.е. сцеплението на асфалта не е в нормите, в които трябва да бъде. Есенно време, когато има дъждове и зимно време, когато има сняг, тук се образуваха множество аквапланинги и ставаха неприятни катастрофи, за съжаление с фатален край. Този път трябваше да се направи. Проблемът беше, че 2-3 години никой не обръщаше внимание. Виждаме, че темповете, с които се работи, са задоволителни и се надяваме това скоро да отпадне. Нашата забележка обаче е следната. От 2023 г. ние предупредихме "Пътна инфраструктура", че пътят I-8, който е между Ихтиман и Вакарел, е в изключително тежко състояние и е занемарен. Преди около 10 дни направихме една проверка на този път. Той е в едно трагично състояние. Ако той беше в добро състояние, част от автомобилите, да речем леките автомобили, трябваше да минават от него и нямаше да се вижда това, което в момента се вижда", каза пред БНТ Ангел Попов, пътен експерт, ЕЦТП.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Синоптик: В края на седмицата ни очакват есенни студове и сняг
10:39 / 29.09.2025
Зъболекар: Хората искат изкуствени неща и се приемат за красиви
09:52 / 29.09.2025
Митрофанова: НАТО готви мащабна база в България
09:27 / 29.09.2025
Дацов: На ръба сме на прегряване на икономиката, вървим в "ботуши...
09:24 / 29.09.2025
Земетресение до границата на България с Гърция
09:16 / 29.09.2025
Само с тази проста проверка можем да разберем дали ни мамят с цен...
09:23 / 29.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Саня Армутлиева срина Жана Бергендорф
21:15 / 27.09.2025
bTV не може да забрави Бесте Сабри
11:42 / 28.09.2025
Румен Луканов - аут от "Сделка или не" окончателно
20:11 / 27.09.2025
Преслава с 1 млн. лева хонорар
17:02 / 28.09.2025
Най-популярните персийски думи, които все още използваме
09:05 / 28.09.2025
НИМХ: Много дъжд и нетипично ниски температури
16:20 / 27.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета