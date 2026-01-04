В последния почивен ден от дългата поредица празнични дни, България се подготвя за "голямото прибиране“. Пътищата в цялата страна са под засилено наблюдение, а Националният координационен център за безопасност по пътищата работи в 24-часов режим, за да следи трафика в реално време.Инспектор Велин Тодоров от отдел "Пътна полиция“ към ГДНП представи пред NOVA равносметка за периода от 24 декември 2025 г. до 1 януари 2026 г.Статистиката показва интензивна работа на контролните органи:371 акта са съставени конкретно за управление под въздействието на алкохол, наркотични вещества и техни аналози.Общо над 2 850 акта за административни нарушения са съставени за деветдневния период.Наложени са над 24 700 фиша на нарушители в цялата страна.Освен алкохола и скоростта, най-честите нарушения, които полицаите установяват, са неизползването на обезопасителни колани и говоренето по мобилен телефон по време на шофиране.Въпреки големия брой нарушения, инспектор Тодоров отчете значително подобрение в общата пътна безопасност през изминалата 2025 година спрямо 2024 г.:Над 500 по-малко тежки пътнотранспортни произшествия.Над 700 по-малко ранени участници в движението.22-ма по-малко загинали на пътя."Това е добър сигнал, но предстои усърдна работа през 2026 г., за да запазим и подобрим тази тенденция“, коментира инспекторът.На въпрос относно въвеждането на камери с изкуствен интелект, от "Пътна полиция“ увериха, че ежедневно се работи по повишаване на техническите характеристики и въвеждане на иновативни решения за контрол.В момента центърът разполага с пряк достъп до общинските камери в София и основните пътни артерии в страната, което позволява незабавни оперативни решения при струпване на автомобили или инциденти.Важно за шофьорите: С преминаването на България към новата валута, всички глоби и санкции вече се налагат в евро.