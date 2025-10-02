Пътуващи: Движението на АМ "Тракия" посока София е спряло

© Facebook Затвориха АМ "Тракия" посока София край Ихтиман! Това пишат пътуващи в социалните мрежи. От АПИ съобщиха за "Фокус", че движението не е затворено, но е силно зотруднено заради ремонтите.



Задръстването заради ремонта преди Вакарел е 10 км.



Към момента няма официална информация от АПИ.



"Фокус" припомня, че вече доста дни пътуващите прекарват часове в огромни тапи на АМ "Тракия" край Ихтиман и Вакарел, а причината е ремонт на участък в платното към столицата.