|Пътуващи: Не минавайте по магистрала "Тракия" - тапата е жестока!
Задръстването е в посока София.
"В задръстване сме и не мърдаме", пише очевидец.
"Задръстване, което се преминава за 2-2.5 часа. Не минавайте по магистрала "Тракия", търсете алтернативни пътища! Уверявам ви тапата е жестока!", коментира още потребител.
