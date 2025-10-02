ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пътуващи през "Петрохан": Продължава да вали сняг, пързаля се, снегорини още няма
Шофьорите сигнализират в социалните мрежи, че снегът продължава да вали, температуните са под нулата, а пътят се пързаля. Някои от тях коментират, че все още не са срещнали снегорини.
"Фокус" Ви призовава да бъдете внимателни при пътуване в по-високите райони от страната днес и утре и да шофирайте с изправни за метеорологичеите условия автомобили!
