Работниците на дървообработващото предприятие "Кроношпан“ във Велико Търново, на което бе наложена принудителна административна мярка за частично спиране на половината от производството, излязоха на протест. Хората казват, че искат да запазят работните си места.ФОКУС припомня, че до тук се стигна, след като през миналата седмица РИОСВ издаде разпореждане за прекратяване работата на линията за плочи от дървесни частици /ПДЧ/. То идва след множество оплаквания от жители на старата столица и Община Велико Търново, подавани до екоинспекцията, както и след множество проверки и частични парични санкции. Великотърновци, особено тези, които живеят в близост до завода, постоянно сигнализират за влошено качество на въздуха и неприятни миризми, които според тях са опасни, както и за фини прахови частици.От предприятието имаха срок от 24 часа, в който да подадат план за безопасното спиране на производството. Той е изготвен и според него процесът ще отнеме 58 дни. От РИОСВ – Велико Търново заявиха в събота вечер, че "пристъпват към незабавни действия по обезпечаване спирането на линията за ПДЧ“."Става въпрос за високотехнологично производство. Това не е старт – стоп система и когато говорим за продължително спиране, е необходимо всичките процеси да бъдат извършени така, че да е безопасно за човешкото здраве, за инсталациите. За това се изисква такъв дълъг технологичен срок, за да може тази инсталация, която струва 600 млн. лв. да бъде спряна“, обясни Петър Дишков, мениджър в компанията.От РИОСВ посочиха, че ще пристъпят към принудително изпълнение на мярката, тъй като според тях срокът е много дълъг."Очакваме отговорно отношение от страна на институциите, за да не се стига до аварии и застрашаване на човешки животи. Така или иначе ние ще изпълним предписанието на контролния орган“, посочва още Дишков.От предприятието са категорични, че при нито една от проверките не са открити нарушения.За пушека, от който хората се оплакват и тежката миризма, която усещат, от предприятието посочват, че това е влага, която се извлича от дървесината чрез специална технология и тя не е вредна. Миризмата също не е вредна и идва от дървесината. Това, според ръководството, е потвърдено и от специална здравна комисия, която по разпореждане на министъра на здравеопазването при проверка е установила, че няма увеличение на респираторни и ракови заболявания.От Община Велико Търново посочват, че техните сигнали са свързани с искания от страна на местната администрация за промяна на Комплексното разрешително за работа на "Кроношпан“, според което производството трябва да бъде намалено.В предприятието работят около 300 души, като 170 от тях са пряко заети с линията за ПДЧ. Всички те са категорични, както и ръководството, че ще продължат с протестите, които са срещу разпореждането за спиране на производствената линия за плочи от дървесни частици (ПДЧ), както и срещу отказа на РИОСВ да приеме внесения в срок план за безопасно и контролирано спиране на инсталацията, въпреки високите технологични и екологични рискове, както и рискове от трудови злополуки при внезапно прекъсване на производствения процес.