Работодатели и синдикати отиват на среща днес с финансовия министър Теменужка Петкова, за да обсъдят визията за новата план-сметка на държавата. 

Вчера Бюджет 2026 беше изтеглен, след като предизвика недоволството на гражданите и масовите протести.