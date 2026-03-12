Румен Радев, сериозен негативен ефект върху бизнеса би имал евентуален ръст на цените на електроенергията.
"За нас на този етап няма нужда от специални мерки. Много по-големи и по-лоши биха били ефектите, ако се случат очакваните отражения върху цената на електроенергията. Да припомня, че няма да е толкова лесно да се дефинират уязвимите групи. В интерес на истината в България имаме дефиниция за енергийно бедни и тя включва не само потреблението на електро- или топлоенергия, но и достъпа до транспортни услуги", това каза пред NOVA Румен Радев, председател на УС на АИКБ.
Работодателите: Няма нужда от специални мерки за компенсация на бизнеса заради цените на горивата
