От Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), обединяваща национално представените работодателски организации Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ),Позицията им идва след като преди минути от Министерски съвет обявиха, че в четвъртък ще се проведе Национален съвет за тристранно сътрудничество, на което заедно със синдикати и работодатели ще обсъдят бюджета за догодина на Националната здравноосигурителна каса, на държавното обществено осигуряване и държавния бюджет на Република България.припомня, че предишният опит за провеждане на тристранка беляза провал, защото представителите на работодателите отказаха да седнат на масата за преговори. Те не бяха съгласни с част от параметрите на Бюджет 2026."Фокус" публикува цялата позиция на без редакторска намеса:"АОБР" не заема политически позиции и се разграничава от всякакви политически инициативи. Водещ за нас е подходът на откритост, ангажираност и намирането на дългосрочни, устойчиви решения. Вече нееднократно декларирахме, че с настоящия проект на държавен бюджет за 2026 година се отстъпва от заявената от управляващото мнозинство позиция за запазване на данъчно-осигурителния модел на България. Напротив, предвижда се увеличение на осигурителните вноски с 2 процентни пункта (което води до над 10% ръст на разхода за осигурителни вноски за фонд "Пенсии“) и двукратно повишаване на данъка върху дивидента. Така ежемесечно от всеки зает в реалния сектор ще се изземват допълнителни средства, за да се финансират неефективни разходи в бюджетната сфера, включително ново двуцифрено увеличение на възнагражденията в секторите "Сигурност и отбрана“ и "Висше образование“. Всичко това прехвърля сметката за политическия популизъм върху бизнеса и работещите, обезсърчава инвестициите, забавя икономическия растеж, разширява сивата икономика и в крайна сметка ще редуцира бюджетните приходи. Поради тази причина, АОБР не подкрепя представения проект на Закон за бюджет за 2026 г. За наше съжаление, развитието на бюджетната процедура не предполага реален дебат, търсенето и намирането на оптимални решения в настоящия момент. По тази причина организациите, обединени в Асоциацията на организациите на българските работодатели няма да участват в предстоящото заседание на националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) на 13 ноември. Ние не приемаме да бъдем участници в процес, който подменя социалния диалог с формално обсъждане на най-важния закон в държавата. След извършен опит миналата седмица за формална консултация на проекта за държавен бюджет в НСТС, на следващ етап за обсъждане ни се предлага същият документ, без корекции по съдържанието. Това не е държавнически подход, а имитация на консултации, лишена от истински дебат и отговорност" пишат от АОБР.Няма да легитимираме подобно решение, заканиха се от Асоциацията. "Нашата отговорност е да защитим конкурентоспособността на българската икономика, а не да участваме в процес, който игнорира реформи и продължава неефективното харчене, включително на финансови средства, взети на заем. Оставаме в готовност за реален диалог с достатъчни срокове, публичност и оценка на въздействието и ще съдействаме за това! Предложеният проект на бюджет не е единствено възможния. Нашето виждане е, че е необходимо да бъдат положени усилия за намиране на консенсус за оптимизиране на разходната част", пишат още АОБР.- Отмяна на автоматичните механизми за определяне на работната заплата – съвкупната спестена сума е над 742 млн.евро;- Съкращаване на поне 5 500 трайно незаети щатни бройки в държавната администрация и въвеждане на лимити на бонусите – с общ ефект над 138 млн.евро;- Задържане на разходите за издръжка на държавния апарат (това са текущите общи разходи, без тези за персонал) на нивото от 2025 г. – спестеният ресурс е над 480 млн.евро;- Запазване на размера на бюджета на съдебната система на ниво 2025 г., в т.ч. бюджета на ВСС – спестява над 108 млн.евро;- Намаляване на размера на капиталовата програма с 234 млн.евро (около 3%);- Съкращаване разходи на "Централен бюджет“ – в проекта са заложени над 990 млн.евро без конкретизиране на програми и политики – предлагаме да се запази буфер от 660 млн. евро и така да се спестят поне 300 млн. евро.