Рачков зарадва много българи с уникален великденски концерт

© На най-светлия християнски празник Воскресение Христово "Забраненото шоу на Рачков“ зарадва зрителите на NOVA с "Великденски концерт“. Разнообразни музикални изпълнения, зашеметяващи изпълнители, забавни скечове и празнично настроение изпълниха сцената със светлина и усмивки на Великден.



Едни от най-успешните български звезди, представяли България на престижния международен песенен конкурс "Евровизия“ се събраха на една сцена за общо изпълнение. Стунджи, Поли Генова, Крисия символично изпратиха тазгодишния участник в надпреварата Виктория Георгиева с музикален микс от песните, с които те са се явили на "Евровизия“ през годините. Под светлината на прожекторите Виктория представи "Growing Up Is Getting Old", a продуцентът на предаването Магърдич Халваджиян пожела успех на младата певица.



В началото на шоуто Наско от Б.Т.Р., Маги Джанаварова и Рафи поздравиха зрителите с откъс от мюзикъла "Иисус Христос Суперзвезда“, а след това Поли Генова обяви концерта си в Античния театър в Пловдив за първи път в ефира на NOVA. Един от най-обичаните български изпълнители Любо Киров също усмихна с любима песен и разказа за някои от най-важните символи на днешния празник и на Християнството.



Черешката на торатата на вечерта бе появата на актьора Виктор Калев. Той успя да донесе усмивки и много смях на всички в студиото и пред телевизионния екран. Актьорът бе предизвикан от Рачков да влезе в едни от най-култовите си комедийни образи през годините и също да се включи във Великденския концерт, изпявайки "На сбогуване“ и "Детски спомен“.



Представяме ви и някои от коментарите в социалните мрежи след снощното шоу:



"Браво, уникално шоу, няма слаби моменти, всичко на макс!"



"Цялата вечер беше хубава. Но Любо Киров ме разби. Всеки тон и въздишка, които изпя, бяха съвършени."



"Браво, имахме нужда от такова шоу! Благодарим за чудесния Великден!"



"Шоуто винаги е било страхотно, но тази вечер беше уникална. Всички гости бяха великолепни, а кадифения глас на Любо ме разби. То бива талант и присъствие, но Господ като е давал, на Любо е дал от всичко по много."



"И така не разбирах кое е забранено на това шоу, че такова му е заглавието!"



"На Любо смених канала. Какви бяха тези размисли и страсти?! Неприятен разговор беше, сори."



"Смях се от сърце и със сълзи! Страхотен Виктор Калев и страхотно шоу! Всички сте много готини, весели и забавни."



"Надявам се продукцията да чете тези коментари... от мен само едно голямо БЛАГОДАРЯ, затова че ни давате възможност да гледаме такова смислено шоу! Харесване"