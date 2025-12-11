Румен Радев пред журналисти днес.
В 13:30 днес парламентът ще гласува по проекта на решение за недоверие на Министерския съвет с министър-председател Росен Желязков. Вотът се смята за успешен, когато за него са гласували повече от половината от всички народни представители.
Радев присъства днес на тържествената литургия в столичната митрополитска катедрала "Св. великомъченица Неделя“, на която българикият патриарх и Софийски митрополит Даниил почете празника на св. Даниил Стълпник.
Радев: Днес думата има парламентът!
Росен Желязков: Демокрацията изисква да чуваме различното мнение, дори когато то не ни харесва
10.12
Тайна на заплатата пада
10.12
