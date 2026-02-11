Румен Радев.
Надявам се г-н Гюров с действията си да оправдае очакванията на българските граждани за честни избори и му пожелавам мъдрост, принципност и устойчивост.
Междувременно в последните си часове кабинетът Борисов-Пеевски хариза една четвърт от пътническите превози на държавната железница на частна компания. В характерния за българската приватизация стил частникът ще получи като зестра подвижния състав и обучените кадри на БДЖ. Гласувайте през април. За да сложим край на грабежа!
ФОКУС припомня, че днес президентът Илияна Йотова избра подуправителя на БНБ Андрей Гюров за служебен министър-председател.
Още през януари месец ФОКУС първи написа, че на 99% е ясно, че Гюров ще заема поста служебен премиер.
А днес се появиха и твърдения, че Бойко Рашков ще заема поста вършен министър.
Радев: Президентът Йотова направи оптималния избор за служебен премиер
