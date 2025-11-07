Сподели close
Притеснен съм, че държавата, в сегашното й управление, може да ни доведе до сценария на "Булгартабак". Това заяви президентът Румен Радев пред журналисти, във връзка с темата за особения управител на "Лукойл". 

Според него рафинерията в Бургас трябва да има надежден собственик, който да има капацитет да я развива.

Очаквайте подробности