Лидерът на “Прогресивна България" и бивш президент Румен Радев гласува минути след 10:00 ч. в столичната гимназия по транспорт “Макгахан".

Той избра да упражни правото си на вот с машина.

Радев пристигна на място с личния си автомобил.

“Много са важните въпроси, които трябва да се решат в следващия парламент. Избирателната активност е единственият начин да удавим купения вот", посочи Радев, след като даде своя вот, цитиран от ФОКУС.

“Ние сме готови на сътрудничество с всеки, който приема нашите идеи", добави той.