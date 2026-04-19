Лидерът на “Прогресивна България" и бивш президент Румен Радев гласува минути след 10:00 ч. в столичната гимназия по транспорт “Макгахан".
Той избра да упражни правото си на вот с машина.
Радев пристигна на място с личния си автомобил.
“Много са важните въпроси, които трябва да се решат в следващия парламент. Избирателната активност е единственият начин да удавим купения вот", посочи Радев, след като даде своя вот, цитиран от ФОКУС.
“Ние сме готови на сътрудничество с всеки, който приема нашите идеи", добави той.
