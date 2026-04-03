"Прогресивна България" работи, за да има равнопоставени и свободни български граждани, да живеем в равноправно и свободно общество. Това е формулата за нашия успех. Това заяви президентът (2017-2026 г.) и лидер на коалиция "Прогресивна България“ Румен Радев на среща вчера вечерта с граждани на Кърджали. Радев посочи, че коалицията, за разлика от други партии, не дели хората по етнос и религия, а иска заедно да градим бъдеще, в което всеки български гражданин да бъде равен пред закона, свободно да може да се изразява и да се развива.

Лидерът на "Прогресивна България" подчерта значението на това, да говори пред препълнената с хора зала в града, който се определя за бастион на една политическа сила, превърнала се в символ на феодализацията. Радев отбеляза и че залата е пълна, въпреки брандирания бял микробус, паркиран на входа, за да следи, снима, разколебава и плаши.

"Връщане назад няма, защото вие днес показвате на цяла България, че нашето общество излиза от апатията, чупи оковите на страха, и ние поемаме по пътя на прогресивна, демократична, свободна европейска България. И те не могат да ни спрат!", заяви Румен Радев.

По думите на лидера на "Прогресивна България“ на порочния модел на насаждане на страх и зависимости се вижда края и след 19 април мнозина ще трябва да носят отговорност за злоупотребите си с властта. Радев напомни, че в момента, в който листите на коалицията са били обявени, много хора са били посетени от НАП, ХЕИ и РЗИ.

"Как така изведнъж се сетиха за тези хора навсякъде? Това притискане и този рекет за дребния и фамилния бизнес е ежедневие. Позорното нещо е, че те не просто грабят от бизнеса и го отнемат, но и го задължават да гласува за определена политическа сила", каза Румен Радев. Той подчерта, че на това

безобразие ще бъде сложен край, за да може в страната да влизат нови инвестиции, а българският бизнес спокойно да се развива.

"Кърджали има невероятни природни дадености, с прекрасни трудолюбиви хора, но за съжаление, е на едно от последните места в България по доходи. Множество хора са под линията на бедност, недостатъчно туристи, недостатъчно инвестиции. Какво липсва? Липсва добро кадърно управление на национално ниво. А какво има в изобилие? Рекет, кражби, корупция!", отбеляза лидерът на "Прогресивна България".

Румен Радев открои и участниците в листата на коалицията в 9-и многомандатен избирателен район Кърджали. "Тази листа е много силна. Неслучайно тук дойде доказан боец като водача Иван Демерджиев, готов да разбива всякакви схеми. Неслучайно в нашата листа е Емине Гюлестан, една жена със смело сърце и много характер", посочи още лидерът на "Прогресивна България“ Румен Радев.

По-рано през деня вчера, Румен Радев посети и разгледа Дървената джамия в село Подкова.